Lago di Como, record di multe alla Ztl di Bellagio

A Bellagio, la "perla del Lario" sul lago di Como, il Comune ha incassato quasi 1 milione di euro nel 2024 grazie alle multe per accessi non autorizzati alla ZTL. Il boom di turisti, soprattutto in primavera ed estate, causa disagi ai residenti e numerose infrazioni, nonostante la segnaletica sia chiara. Per il futuro, si pensa a obbligare i visitatori a parcheggiare fuori dal centro e a inasprire le sanzioni per chi viola il divieto.