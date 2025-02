Ladri di auto, banda sgominata nel barese

Un modus operandi strutturato. Dopo aver individuato le potenziali vittime, i ladri passavano all'azione approfittando dell'assenza degli automobilisti oppure, come accaduto in alcuni casi, forando le gomme delle auto per costringere i conducenti a fermarsi e a scendere dal veicolo. Un attimo di distrazione che consentiva ai criminali di impossessarsi di contanti e carte di credito.