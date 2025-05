Congregazioni alle battute finali, la vigilia del Conclave è carica di emozione per molti dei cardinali presenti per la prima volta a questo evento che segnerà la storia della chiesa. Ma è anche il momento di fare i conti, di capire sulla carta chi può davvero raggiungere l'obiettivo degli 89 voti richiesti per l'elezione del nuovo pontefice. Al momento sono sei i nomi più quotati: gli italiani Parolin e Pizzaballa, l'americano Prevost, il filippino Tagle, il francese Aveline e l'ungherese Erdo.