La storia di Simone a Studio Aperto: "Io, sopravvissuto a un fulmine"

La luce accecante della saetta, prima del buio e dei momenti di terrore riassunti in una frase che gela il sangue: "il paziente potrebbe non passare la notte". È il 27 agosto del 2022 quando Simone Toni, sul Gran Sasso, viene colpito da un fulmine. E per la prima volta decide di ripercorrere quei momenti davanti a una telecamera

