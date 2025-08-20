Logo Tgcom24
La storia di Simone a Studio Aperto: "Io, sopravvissuto a un fulmine"

È il 27 agosto del 2022 quando Simone Toni, sul Gran Sasso, viene colpito da un fulmine. E per la prima volta decide di ripercorrere quei momenti davanti a una telecamera

di Alessio Campana
20 Ago 2025 - 13:03
01:36 

 La luce accecante della saetta, prima del buio e dei momenti di terrore riassunti in una frase che gela il sangue: "il paziente potrebbe non passare la notte". È il 27 agosto del 2022 quando Simone Toni, sul Gran Sasso, viene colpito da un fulmine. E per la prima volta decide di ripercorrere quei momenti davanti a una telecamera
 

fulmine
gran sasso
intervista

