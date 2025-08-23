La storia di Roberto: "Io, assunto come prof solo per quattro giorni"

Una regolarizzazione dopo tanti anni di incertezza svanita per un "errore tecnico"di Beatrice Bortolin
Il primo agosto, Roberto Gazzetti, 52 anni, insegnante precario di sostegno a Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia, viene assunto di ruolo. Un sogno che si avvera, tanti progetti finalmente possibili, la tranquillità di regolarizzare il lavoro tanto amato dopo anni di incertezza. Tutto svanisce pochi giorni dopo. "Dopo 4 giorni mi chiama il sindacato, mi fa: 'Guarda, hanno rettificato le graduatorie, tu sei fuori'", racconta. Nessuna spiegazione, solo una mail impersonale in cui si parla di errore tecnico. Gazzetti, che rientra nella lista dei lavoratori con disabilità a causa di problemi di salute, non riesce più a dormire. Nella sua stessa situazione, anche altri docenti, scomparsi da un giorno all'altro dalla lista degli ammessi in ruolo.
Dura la reazione del sindacato, che parla di "disordine istituzionale che si scarica sui lavoratori", e annuncia un ricorso al Tar. Ciro Fiore (Cisl Scuola) tuona: "Quello che è accaduto in questi giorni è inaccettabile. Se non cambiamo rotta, ci troveremo più docenti nelle aule dei tribunali che tra i banchi di scuola. Dietro a ogni nome in graduatoria c'è una persona, con una vita, una famiglia e un futuro".
