La storia di Roberto: "Io, assunto come prof solo per quattro giorni"

Dura la reazione del sindacato, che parla di "disordine istituzionale che si scarica sui lavoratori", e annuncia un ricorso al Tar. Ciro Fiore (Cisl Scuola) tuona: "Quello che è accaduto in questi giorni è inaccettabile. Se non cambiamo rotta, ci troveremo più docenti nelle aule dei tribunali che tra i banchi di scuola. Dietro a ogni nome in graduatoria c'è una persona, con una vita, una famiglia e un futuro".