Cronaca
UN SOGNO REALIZZATO

La storia di Federica, con la sindrome di down diventa chef

""Io ho inseguito il mio sogno e l'ho realizzato, non bisogna mai smettere di sognare"

di Giulia Mutti
12 Set 2025 - 19:46
01:33 

"Questo è il mio regno, mi occupo prima del salato e poi dei dolci". Grembiule nero e cuffietta bianca, Federica, 36 anni, ci accoglie così nella cucina dei suoi sogni, in un albergo di lusso nel cuore di Roma: preparando dolci con cura e dedizione. Fin dall'infanzia, Federica, con la sindrome di down, ha coltivato la passione per la cucina, coltivata fin da piccolissima. E ora ce l'ha fatta. Un esempio per gli altri. Dopo il diploma all'alberghiero, ha iniziato la sua carriera al ristorante "La cacciarella", per poi passare "all'albergo etico" sempre della capitale. Un percorso lungo e pieno di soddisfazioni per Federica che si è divisa tra la passione per il nuoto e quella per l'alta cucina. Un sogno realizzato anche grazie anche a chi le è stato a fianco e le ha dato la possibilità di non arrendersi. "Io ho inseguito il mio sogno e l'ho realizzato, non bisogna mai smettere di sognare e ci dovete credere sempre" ha detto Federica.

