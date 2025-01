La storia di Diana, la sindrome di Rett e il potere dalla ricerca

La mamma di Diana racconta la vita di sua figlia, le sue passioni, ma anche le difficoltà che incontra quotidianamente: "Diana lotta con il suo corpo, con le barriere architettoniche, contro gli ascensori che non funzionano, ma ha sempre il sorriso" In Italia le persone con "malattia rara" sono più di 2 milioni. 8000 patologie diverse ma solo il 5% sono curabili. Con la campagna di sensibilizzazione "uniamo le forze", inaugurata al Ministero della salute in vista della giornata delle malattie rare del 29 febbraio, si punta sulla ricerca. "Ho paura, continua, per il suo futuro, chi si prenderà cura di lei".