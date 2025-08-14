Logo Tgcom24
la morte di Tiziana

La Spezia sotto shock dopo l'ultimo femminicidio

Non è stato ancora trovato il braccialetto elettronico che l'uomo accusato di aver"accoltellato l'ex moglie doveva indossare

di Francesco Mortola
14 Ago 2025 - 19:28
"Mi dispiace per lei, per la situazione, per i figli". La Spezia è sotto shock dopo la morte di Tiziana Vinci, la 54enne uccisa dall'ex marito Umberto Efeso, 57 anni. L'uomo, nonostante un divieto di avvicinamento con attivo il braccialetto elettronico, l'ha raggiunta nella villa dove lavorava come collaboratrice domestica e l'ha accoltellata. I militari hanno ritrovato il coltello a serramanico del quale aveva cercato di disfarsi. Non hanno trovato traccia però del dispositivo di sicurezza che doveva avere alla caviglia.

