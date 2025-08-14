La Spezia sotto shock dopo l'ultimo femminicidio

"Mi dispiace per lei, per la situazione, per i figli". La Spezia è sotto shock dopo la morte di Tiziana Vinci, la 54enne uccisa dall'ex marito Umberto Efeso, 57 anni. L'uomo, nonostante un divieto di avvicinamento con attivo il braccialetto elettronico, l'ha raggiunta nella villa dove lavorava come collaboratrice domestica e l'ha accoltellata. I militari hanno ritrovato il coltello a serramanico del quale aveva cercato di disfarsi. Non hanno trovato traccia però del dispositivo di sicurezza che doveva avere alla caviglia.