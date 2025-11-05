Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il commento

La sorella di Alessia Pifferi dopo la sentenza: "24 anni per la vita di una bimba che non c'è più"

La delusione della donna all'uscita dal tribunale: "L'ha lasciata sola a morire mentre era a divertirsi"

05 Nov 2025 - 18:40
00:41 

"Ventiquattro anni per una cosa così orrenda. Ventiquattro anni è il valore di una bambina di 18 mesi che non c'è più. L'ha lasciata sola a morire mentre lei andava a diversi". Lo ha detto Viviana Pifferi, sorella di Alessia, commentando la sentenza di condanna a 24 anni nel processo d'Appello a carico della quarantenne, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana nel luglio del 2022.

alessia pifferi
video evidenza