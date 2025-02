La scuola dove i bambini decidono se indossare il grembiule

Tradizione secolare, oggi l'uso della divisa è rimesso alla scelta di ogni singola scuola. A Palermo, a metterne in dubbio l'utilità, sono stati proprio gli alunni di nove anni delle quarte D ed E dell'istituto comprensivo Rita Borsellino. "Abbiamo un po' di problemi con i grembiuli - hanno scritto in questa lettera - quando c'è caldo non li vorremmo mettere".