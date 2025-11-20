La proposta di matrimonio alla Fontana di Trevi diventa virale (ma l'amore non c'entra)

La proposta di nozze alla Fontana di Trevi, a Roma, diventa virale sui social ma non per il contenuto ad alto tasso di romanticismo: il ragazzo si era inginocchiato per mettere l'anello al dito della fidanzata e farle la fatidica domanda, ma in quella posizione ha involontariamente bloccato i pantaloni di una turista, costretta così ad assistere al momento per non disturbare i due fidanzatini e rovinare loro l'atmosfera.