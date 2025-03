La pizza fritta compie 80 anni

Festa in piazza San Pasquale per gli 80 anni de "La Masardona". Dalla, sede storica alla ferrovia, passando per il locale di Roma e quello in piazza Vittoria si scrive da 4 generazioni la storia della pizza fritta con L'Antica Friggitoria La Masardona dal 1945. Emozionati Salvatore, Enzo e Cristiano Piccirillo che hanno ripercorso le tappe della loro vita profondamente legata al lavoro in pizzeria.

"Mia nonna cominciò a fare le pizze fritte qui sul balcone per venderle nel quartiere. Proprio come Sophia Loren nel film L'oro di Napoli" racconta Vincenzo.