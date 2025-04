La piena del Po a Piacenza, l'inviata: "Livello idrometrico di 8 metri"

La piena del fiume Po sta transitando a Piacenza. Alle 9, stando ai dati pubblicati sul sito di Arpae Emilia-Romagna, in città il livello idrometrico era di 8,17 metri, soglia 3, attesa dalle previsioni. La pianura piacentina, così come quella parmense sono in allerta rossa oggi per il passaggio della piena. L'allerta è invece arancione per la pianura reggiana di Po. A Bologna è aperto e attivo il Cor, il Centro operativo regionale