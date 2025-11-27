La perizia: le tracce sulle unghie di Chiara Poggi "compatibili col Dna di Sempio" | "Innocente e amareggiato"

La difesa: "Esiti non rilevanti". Il risultato rovescia quanto aveva stabilito il genetista"Francesco De Stefano, perito della Corte d'Appello bis che"undici anni fa condannò Stasi per il delitto di Garlascodi Roberta Fiorentini
Sulle unghie di Chiara Poggi un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio. La perizia firmata da Denise Albani, consulente dalla procura di Pavia, conferma che il materiale genetico rilevato subito dopo il delitto di Garlasco è attribuibile alla linea maschile della famiglia dell'indagato. A differenza di quanto sostenuto nel processo di Appello dal perito Francesco De Stefano, che considerava degradato il campione estratto e inutile per un confronto, il Dna sottoposto ora a un esame biostastico dall'esperta della polizia scientifica avrebbe dato corrispondenze in 12 marcatori su 16 condiderati.
A 18 anni del delitto, il caso Garlasco potrebbe dover essere riscritto. Nel nuovo scenario la posizione di Andrea Sempio, ai tempi amico del fratello di Chiara e frequentatore abituale della villetta di via Pascoli, si fa più complicata. Indagato per "omicidio in concorso" Sempio si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Contro di lui, per gli investigatori, ci sarebbero però anche le telefonate anonime a casa dei Poggi, lo scontrino usato come alibi e un'impronta sulle scale. L'esito degli ultimi esami sarà depositato entro il 5 dicembre. "Esiti non rilevanti" per la difesa di Andrea Sempio. Per la famiglia Poggi e per il suo consulente si tratta di dati non consolidati e nulli. Il 18 dicembre i periti delle parti torneranno a confrontarsi in aula.