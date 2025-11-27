La perizia: le tracce sulle unghie di Chiara Poggi "compatibili col Dna di Sempio" | "Innocente e amareggiato"

A 18 anni del delitto, il caso Garlasco potrebbe dover essere riscritto. Nel nuovo scenario la posizione di Andrea Sempio, ai tempi amico del fratello di Chiara e frequentatore abituale della villetta di via Pascoli, si fa più complicata. Indagato per "omicidio in concorso" Sempio si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Contro di lui, per gli investigatori, ci sarebbero però anche le telefonate anonime a casa dei Poggi, lo scontrino usato come alibi e un'impronta sulle scale. L'esito degli ultimi esami sarà depositato entro il 5 dicembre. "Esiti non rilevanti" per la difesa di Andrea Sempio. Per la famiglia Poggi e per il suo consulente si tratta di dati non consolidati e nulli. Il 18 dicembre i periti delle parti torneranno a confrontarsi in aula.