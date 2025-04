La morte del papa e le breaking news di tutto il mondo

Comunicati ufficiali e post su X, oltre alle prime dichiarazioni di Capi di Stato e di Governo, istituzioni e organizzazioni per salutare il pontefice venuto dalla fine del mondo. In primis la sua Argentina, dove il presidente Javier Milei, parlando del profondo dolore suo e della Nazione, ha decretato sette giorni di lutto nazionale. Tutti i principali quotidiani e home page raccontano quel Papa, voce dei più poveri che ha spinto per una chiesa cattolica più aperta e accogliente.