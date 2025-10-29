La morte a Vienna di Aurora Maniscalco, riaperte le indagini

Le autorità italiane e austriache indagano in parallelo, per fare luce su una vicenda che, fin dall'inizio, ha lasciato più dubbi che certezze. "Indagini che abbiamo fatto noi, abbiamo mandato un sacco di istanze alla procura di Vienna", aggiunge il padre. Per l'avvocato Alberto Raffadale, legale della famiglia, l'obiettivo principale è ricostruire la dinamica della caduta, alla luce delle incongruenze nei racconti del fidanzato e dei testimoni. Fuori da quel palazzo, i vicini ricordano le urla e i litigi, ma molti preferiscono non parlare. "Avevano avuto altre liti, quindi non è una cosa solamente di quella sera", rivela il padre. Aurora oggi riposa nel cimitero dei Rotoli, a Palermo. Nel frattempo, la famiglia spera solo di riuscire a sapere la verità.