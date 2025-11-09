La "migrazione sanitaria" manda in tilt le Regioni

A lanciare l'allarme sono il presidente dell'Emilia-Romagna De Pascale e della Lombardia Fontanadi Laura Berlinguer
A lanciare l'allarme è stato il governatore dell'Emilia-Romagna, il dem Michele De Pascale: troppi pazienti da altre Regioni, così non si regge. Il presidente della Lombardia, il leghista Attilio Fontana, denuncia una pressione perfino maggiore e avverte: occorre cambiare modello. Si tratta della cosiddetta "migrazione sanitaria", che vede sempre più persone costrette a lasciare il proprio territorio per curarsi altrove. Ecco i dati dela Fondazione Gimbe.