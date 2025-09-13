La mamma di Patricia, morta nel Natisone: "Voglio la verità"

vLe famiglie delle vittime del Natisone hanno chiesto al Viminale danni per 3,7 milioni di euro. La madre di Patricia Cormos - la ragazza morta nel maggio 2024 insieme agli amici Bianca e Cristian nella piena del fiume, dopo ripetute richieste di soccorso - lo scandisce ancora una volta: nessuna somma restituirà i ragazzi morti ai propri genitori, niente farà scomparire il dolore. Ma deve essere chiarito perché non si è riusciti a salvarli. "Chi ha sentito le richieste di aiuto di Patricia, le sue chiamate, hanno pregato, hanno pianto. È straziante, spero di poter arrivare alla verità", dice la mamma.