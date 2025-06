La mamma di Kata: "Prima della scomparsa ci offrirono soldi per lasciare l'Astor"

A due anni dalla scomparsa della piccola Kata, svanita nel nulla il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze, la madre Katherine ha una convinzione: "Hanno rapito mia figlia per forzarci ad abbandonare l’immobile". La procura ha escluso che la bambina si trovi ancora all’interno dell’edificio e ipotizza che i rapitori conoscessero le uscite non sorvegliate. Diffuso un identikit aggiornato per agevolare le ricerche. Katherine non si arrende: "Fino a prova contraria credo che sia viva. Non voglio vendetta, voglio la verità".