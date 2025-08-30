La mamma del piccolo Tommy: "Per me fine pena mai"

Non c'è pace per Paola Pellinghelli, la mamma del piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso il 2 marzo 2006 dalla sua casa di Casalbaroncolo alle porte di Parma. Salvatore Raimondi, l'ex pugile che la notte del sequestro sfilò dal seggiolone il bimbo di 18 mesi e lo infilo' in una borsa, è uscito dal carcere di Forlì. Condannato a 20 anni con il rito abbreviato, ne ha scontati 16 grazie agli sconti di pena e oggi è un uomo libero.

