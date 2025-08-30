Logo Tgcom24
Cronaca
il rapitore ha scontato 16 anni

La mamma del piccolo Tommy: "Per me fine pena mai"

"Lui si è rifatto una vita, io invece condannata a vita perché non ho visto mio figlio crescere". Così ai nostri microfoni Paola Pellinghelli, la mamma di Tommaso Onofri commenta la scarcerazione di uno dei rapitori

di Alessandra Rolla
30 Ago 2025 - 19:38
01:48 

Non c'è pace per Paola Pellinghelli, la mamma del piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso il 2 marzo 2006 dalla sua casa di Casalbaroncolo alle porte di Parma. Salvatore Raimondi, l'ex pugile che la notte del sequestro sfilò dal seggiolone il bimbo di 18 mesi e lo infilo' in una borsa, è uscito dal carcere di Forlì. Condannato a 20 anni con il rito abbreviato, ne ha scontati 16 grazie agli sconti di pena e oggi è un uomo libero.
 

