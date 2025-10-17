Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
dopo il riconoscimento della figlia in obitorio

La madre di Pamela Genini:"Quel mostro deve pagare"

Dopo il riconoscimento della figlia in obitorio, la donna è tornata nel paesino della Bergamasca dove la 29enne aveva vissuto fino a 10 anni fa

di Maria Stella Carrara
17 Ott 2025 - 19:47
01:42 

"Faccio fatica a parlare, però vi dico che per tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia deve pagare, ma pagare. L'ha fatta soffrire tanto". E' una maschera di dolore il volto della madre di Pamela Genini quando fa rientro nella sua casa di Strozza, un paesino a pochi chilometri da Bergamo. Ha riconosciuto sua figlia all'obitorio di Milano. In questo mulino ristrutturato, nella Valle Imagna, Pamela aveva vissuto fino a una decina di anni fa con la famiglia: la madre, di origine russa, il padre, un muratore invalido dopo un incidente sul lavoro, i due fratelli più grandi lei e il patrigno.

milano
femminicidio
video evidenza