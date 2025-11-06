La madre di Alessandro Venturelli, scomparso da 5 anni: "Vorrei tornare a vivere"

Roberta Carassai - madre di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo scomparso il 5 dicembre 2020 - ringrazia tutti coloro che continuano a mandare segnalazioni. "Tutte le persone che di loro iniziativa hanno girato, hanno verificato, mi hanno segnalato, li accolgo tutti a braccia aperte per ringraziarvi personalmente", ha detto. "La speranza è tanta e spero che tutte queste segnalazioni mi portino ad Alessandro, perché ne ho bisogno io ma sono certa che ne ha bisogno anche lui. Alessandro, se hai modo di vedermi, io sono qui per te. Non sono arrabbiata, né lo è tuo papà. Non vediamo l'ora di ricominciare a vivere", ha aggiunto.