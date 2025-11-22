La famiglia nel bosco di Chieti riunita per 5 minuti nel centro protetto di Vasto

"Ho visto i bambini per 5 minuti, ho parlato con mia moglie per 5 minuti e sono dovuto andare via". Ha passato un'altra notte da solo Nathan, con i bambini e la moglie Catherine nella casa famiglia, dopo la decisione del tribunale per i minorenni de L'Aquila di sospendere la loro potestà genitoriale. Un provvedimento che ha alimentato anche il dibattito politico, oltre che sociale, con il premier Giorgia Meloni che starebbe valutando la possibilità di inviare ispettori del ministero della Giustizia.