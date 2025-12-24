La donazione di sangue degli agenti di polizia

Dona il sangue, regala la vita, a Natale il regalo più bello è donare: è questo il messaggio unito al claim esserci sempre della Polizia di Stato portato avanti dai DonatoriNati con una straordinaria raccolta di sangue organizzata presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma.



In collaborazione con le equipes mediche del Policlinico Agostino Gemelli, il corso dei commissari composto da 280 allievi ha compiuto un gesto di grande solidarietà. Sin dalle prime ore dell’alba donne e uomini in divisa hanno voluto colorare di blu le poltrone messe a disposizione per donare il sangue un atto di grande generosità. "In questo semplice gesto c’è tutta la forza di una Istituzione che fa comunità, che non si volta dall’altra parte. Noi, che in questi anni abbiamo imparato a leggere i bisogni del territorio, a riconoscere le fragilità e a trasformarle in possibilità, sappiamo che il sangue non è solo una risorsa sanitaria:

è un ponte tra vite che non si conoscono, è un atto di fiducia, è un “ci sono” detto senza parole. Donare è un regalo che non si incarta, non si consuma, non si dimentica. È un dono che continua a vivere nel corpo di qualcun altro, come una piccola scintilla di futuro” afferma Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati.



A Natale e in ogni giorno dell’anno DonatoriNati e la Polizia di Stato scelgono di essere parte della cura, parte della speranza, parte di quella rete silenziosa che tiene insieme le comunità. Donare sangue è un gesto semplice. Centinaia le sacche raccolte presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma: un dato che testimonia il lavoro capillare dell'asociazione DonatoriNati sul territorio nazionale.