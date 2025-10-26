Logo Tgcom24
PENSIONE RITIRATA E CONTO PROSCIUGATO

La disavventura di Enrico: per l'Inps è morto (ma lui è ancora vivo)

Per uno scambio di persona, il pensionato di Lucca è stato classificato come "deceduto". Poi le scuse

di Maria Luisa Sgobba
26 Ott 2025 - 20:11
01:35 

Si chiama Enrico Casella ed è un pensionato della provincia di Lucca. L'Inps, ritenendolo morto per uno scambio di persona, gli ha sottratto tutti i soldi della pensione erogati in questi mesi, concludendo che non gli fossero più dovuti. E così, per riprendersi le somme versate in eccesso, ha "prosciugato" il suo conto. Peccato che Casella è ancora vivo. Alla fine, a rimettere le cose a posto, è bastato un certificato, con tanto di scuse dell'Istituto.

