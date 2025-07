La Commissione parlamentare sulle periferie visita Caivano

Al via la missione esterna della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie: una delegazione di parlamentari, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio (Forza Italia) si è recata nel territorio di Caivano e Scampia. "Stiamo seguendo con particolare attenzione Caivano, poiché da qui è partito un modus operandi che, considerando le specificità delle varie situazioni, si sta già replicando in altre aree periferiche del Paese. Qui, con un'azione efficace e celere, il cambiamento è oggettivamente in corso", ha detto il parlamentare azzurro.