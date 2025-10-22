La Cassazione esclude definitivamente ogni legame tra Berlusconi, Dell'Utri e Cosa Nostra

Solo un teorema illogico e non dimostrato. La corte di Cassazione esclude definitivamente ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra e respinge il ricorso della procura generale di Palermo che aveva chiesto la sorveglianza speciale e la confisca dei beni per l'ex senatore di Forza Italia e per i suoi familiari.





Una sentenza che conferma in via definitiva le decisioni della corte d'Appello di Palermo, che aveva già rigettato la richiesta della procura scrivendo: "Non è risultata a oggi mai processualmente provata alcuna attività di riciclaggio di Cosa Nostra nelle imprese berlusconiane. Nè all'inizio nè in seguito. E anche i giudici del tribunale, in primo grado, avevano respinto quella tesi, parlando di conclusioni semplicistiche e indimostrate. "Per la suprema corte i riconoscimenti economici a Dell'Utri erano frutto della loro salda amicizia e sarebbe illogica e indimostrata l'ipotesi per cui Berlusconi avrebbe versato denaro per ottenere il suo silenzio su presunti accordi con la mafia. Una sentenza che cancella anni di menzogne e calunnie", ha commentato il leader di Forza Italia Antonio Tajani.