La battaglia di Cristina, presidente dell'associazione "Zero Barriere": "Molte attività restano inaccessibili per noi disabili"

Bere un caffè al bar, fare shopping, andare al cinema o a teatro: tutto complicatissimo per Cristina Piacentini, 69enne di Crema, in sedia a rotelle a causa di una poliomielite contratta da bambina. Alla guida del comitato "Crema senza barriere", Cristina si batte per una città più accessibile. La pavimentazione in centro è uno dei principali problemi, la questione più spinosa resta però l'accesso a negozi e attività commerciali. In alcuni casi c’è una pedana per la carrozzina, spinta dall’instancabile marito Carlo. Altre volte però non è così.



"A me è capitato di andare a scegliere della biancheria intima portata fuori in mezzo alla strada, però se uno se la vuole provare... Non so, fossi Miss Italia lo farei, però...". "È importante - conclude la signora Piacentini - che le persone si abituino a vedere chi ha disabilità. Ci siamo e vogliamo vivere come tutti gli altri".