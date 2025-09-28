La battaglia delle massaie pugliesi "conquista" anche l'Inghilterra

La battaglia delle massaie pugliesi per la vendita delle orecchiette e la difesa di una secolare tradizione artigianale ha travalicato i confini italiani. Anche il quotidiano britannico "The Guardian" ha parlato delle barricate nel Vicolo Arco Basso e delle proteste dopo le multe per l'occupazione del suolo pubblico e le accuse di vendere indebitamente orecchiette industriali insieme a quelle fatte in casa.