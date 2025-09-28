Logo Tgcom24
LE PROTESTE DOPO LE MULTE

La battaglia delle massaie pugliesi "conquista" anche l'Inghilterra

Anche il "Guardian" parla delle barricate nel Vicolo Arco Basso

di Maria Luisa Sgobba
28 Set 2025 - 19:44
La battaglia delle massaie pugliesi per la vendita delle orecchiette e la difesa di una secolare tradizione artigianale ha travalicato i confini italiani. Anche il quotidiano britannico "The Guardian" ha parlato delle barricate nel Vicolo Arco Basso e delle proteste dopo le multe per l'occupazione del suolo pubblico e le accuse di vendere indebitamente orecchiette industriali insieme a quelle fatte in casa.

