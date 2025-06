L'Uomo Ragno a Faenza aiuta gli anziani

Allora - forse - l'uomo ragno è ancora vivo e vegeto, sempre pronto a farsi in quattro (proprio come i "fantastici supereroi") per aiutare gli altri. Oppure si tratta soltanto di un'illusione che però esiste e ha un nome e cognome: nato meccanico nell'officina del padre in Sardegna, poi stuntman in giro per mezza Europa con il suo furgone e ora sbarcato a Faenza dove si aggira abbigliato da perfetto SpiderMan, prodigandosi ad assistere le signore in difficoltà: Valentino Moi. Niente ragnatele sparate dai polsi, ma cassetta degli attrezzi che non lo abbandona mai, come il buon umore.