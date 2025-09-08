L'ultimo saluto a re Giorgio: alle 15 i funerali a Rivalta

Ieri, domenica 7 settembre, intorno alle 19 il feretro di Giorgio Armani ha lasciato tra gli applausi la camera ardente allestita a Milano. Sono stati 16mila, in due giorni, ad andarlo a salutare. Oggi, lunedì 8 settembre, a Rivalta - nel Piacentino - si tengono i funerali privati, con pochi invitati. Un ultimo saluto nel suo borgo del cuore, qui dove il genio nacque nel 1934 per poi trasferirsi a Milano nel 1948 con la famiglia. È una sorta di ritorno alle radici, semplice e discreto, con il sottofondo di un organista che suonerà durante la messa.