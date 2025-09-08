Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
CERIMONIA PRIVATA

L'ultimo saluto a re Giorgio: alle 15 i funerali a Rivalta

L'ultimo saluto nel borgo del cuore di Armani

di Thomas Trenchi
08 Set 2025 - 12:51
01:35 

Ieri, domenica 7 settembre, intorno alle 19 il feretro di Giorgio Armani ha lasciato tra gli applausi la camera ardente allestita a Milano. Sono stati 16mila, in due giorni, ad andarlo a salutare. Oggi, lunedì 8 settembre, a Rivalta - nel Piacentino - si tengono i funerali privati, con pochi invitati. Un ultimo saluto nel suo borgo del cuore, qui dove il genio nacque nel 1934 per poi trasferirsi a Milano nel 1948 con la famiglia. È una sorta di ritorno alle radici, semplice e discreto, con il sottofondo di un organista che suonerà durante la messa.

giorgio armani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri