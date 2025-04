L'ultimo saluto a Papa Francesco: la tumulazione tra la Madonna e San Francesco

Poi, il rito della tumulazione, presieduto dal camerlengo Kevin Joseph Farrell, che ha benedetto il luogo della sepoltura scelto dal Papa nella basilica che più amava, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, proprio tra la Salus Populi Romani e l'altare dedicato a San Francesco d'Assisi. Una semplice lapide in pietra ligure (per ricordare la terra degli avi del pontefice argentino) con la scritta "Franciscus" custodisce ora i suoi resti mortali. Tutto esattamente come aveva disposto lui.