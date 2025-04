Nel testo della benedizione Urbi et Orbi, letto dal maestro delle Celebrazioni liturgiche Ravelli, l’appello per il cessate il fuoco a Gaza e per la pace in Ucraina e l’invito a sostenere la popolazione del Myanmar colpita dal sisma Bergoglio ha quindi impartito la benedizione. La messa è stata presieduta dal cardinale Comastri.