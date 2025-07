L'orsa JJ4 trasferita nella Foresta Nera

Una nuova casa in Germania per l'orsa JJ4, responsabile della morte di Andrea Papi avvenuta nell'aprile 2023 e per due anni al centro di contenziosi e polemiche. L'orsa è stata prelevata sabato sera dal centro faunistico del Casteller, a Trento dove era stata ospitata dopo la cattura e ora trasferita nel "parco alternativo per orsi e lupi" della Foresta Nera, una struttura gestita da una fondazione tedesca che si è fatta interamente carico degli aspetti logistici ed economici dell’operazione. Nel parco vivono già altri due esemplari problematici, spostati dal trentino: Jurka e DJ3.