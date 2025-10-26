L'Irpinia trema ancora, i residenti: "Costretti a dormire in macchina"

"Siamo rimasti in macchina tutta la notte io, i miei figli e il mio cagnolino. Eravamo tutti intorno al tavolo, abbiamo aspettato che si fermassero le scosse e poi ci siamo precipitati giù con lo stretto necessario già pronto". Così racconta una residente di Montefredane, in provincia di Avellino, dopo le scosse che hanno colpito l'Irpinia, costretta a rimanere lontana da casa. Nessun danno segnalato, ma proseguono le verifiche. Scuole chiuse in diverse zone della Irpinia, anche a Benevento. Lo sciame sismico è cominciato venerdì. Scosse anche ai Campi Flegrei.