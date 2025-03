L'intelligenza artificiale contro le baby gang

Esasperato dai furti e dalle rapine, spesso con “spaccata”, il titolare di un supermercato di Milano ha deciso di ricorrere alle misure drastiche usando la tecnologia. Un sistema di sicurezza innovativo, basato sull'intelligenza artificiale, che monitora in tempo reale i movimenti sospetti grazie alle telecamere. Quando viene rilevato un furto, il sistema invia immediatamente un alert al personale del negozio e alle forze dell'ordine. Sebbene l'implementazione di questa tecnologia sia un impegno economico significativo per il piccolo supermercato, Morresi ha ritenuto che fosse una misura indispensabile per affrontare l'attuale situazione di insicurezza, che ormai sta diventando insostenibile.