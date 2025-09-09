L'inchiesta sull'eredità Agnelli, sì ai servizi sociali per John Elkann

John Elkann svolgerà un anno di lavoro socialmente utile presso i servizi sociali per sospendere il procedimento penale a suo carico per presunta frode fiscale. La Procura di Torino ha dato parere favore alla richiesta avanzata dai legali del presidente di Stellantis della “messa alla prova”, istituto previsto dal nostro ordinamento che prevede che, nel caso il percorso venga completato con esito positivo, i reati contestati vengano estinti

Il parere positivo della Procura torinese arriva alla chiusura delle indagini preliminari sugli illeciti ipotizzati nell’ambito dell’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli, scomparsa nel 2019, e in particolare sulla residenza in Svizzera della donna, secondo gli inquirenti creata artificiosamente per ottenere indebiti benefici fiscali negli atti di successione.

I pubblici ministeri incaricati hanno chiesto l’archiviazione per Lapo e Ginevra Elkann, fratello e sorella di John, e per il notaio di fiducia Donna Marella, lo svizzero Urs Von Grunigen. La Procura ha chiesto inoltre l’archiviazione parziale anche per Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia e attuale presidente della Juventus

Come si legge nella nota della Procura i fratelli Elkann pagheranno 183 milioni di euro all’agenzia delle entrate per annullare le contestazioni di dichiarazione infedele e di truffa ai danni dello stato.

