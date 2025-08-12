L'inchiesta del Tg4, la denuncia da Capraia: "Sono l'unico medico, faccio tutto, dal pronto soccorso al pediatra"

È tra le isole dell'Arcipelago toscano più distanti dal continente, una quarantina di miglia nautiche che la rendono più vicina alla Corsica che all'Italia. Siamo a Capraia. E se nei mesi invernali ci abitano meno di 400 persone, in estate i suoi abitanti sfiorano i 4mila. Con l'arrivo dei turisti arrivano, fino a settembre, un infermiere del 118 e una squadra di soccorritori volontari, che si aggiungono all’infermiera di famiglia e al medico presenti tutto l’anno sull’isola. "Sono l'unico medico, faccio tutto, dalla guardia medica al pronto soccorso al pediatra", afferma il medico. Reperibile h24, il presidio riesce a soddisfare le esigenze di primo soccorso di turisti e residenti. Per i casi più gravi si alza in volo - condizioni meteorologiche permettendo - l’elisoccorso Pegaso.