Cronaca
L'ULTIMO ATTO

L'ex Leoncavallo (in parte inutilizzabile) torna ai proprietari

Lo stabile è sotto tutela ministeriale per alcuni murali e per la custodia dell'archivio "Fausto & Iaio"

di Davide Loreti
10 Dic 2025 - 21:46
01:37 

I proprietari dell'ex Leoncavallo tornano in possesso dello stabile, che però è in parte inutilizzabile perché sotto tutela ministeriale (non solo per alcuni murali ma anche per la custodia dell'archivio "Fausto & Iaio"). L'archivio è costituto da 150 milioni di documenti di varia natura, cui si aggiungono circa 200 rotoli di manifesti e circa 100 striscioni di tessuto, con estremi cronologici che vanno dal 1975 a oggi.

via leoncavallo
milano
video tg