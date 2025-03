L'ex di Yana Malayko condannato a 20 anni, il padre: "Non ci arrenderemo"

“Sono passati 26 mesi da incubo. Da quando hanno ammazzato mia figlia sono morto io”. Parole amare, quelle di Oleksander Malayko, padre di Yana, dopo aver ascoltato in aula, la lettura della sentenza per l'ex fidanzato della giovane, Dumitru Stratan a vent'anni di reclusione. Il 35enne, moldavo residente a Castiglione delle Stiviere, è accusato di averla uccisa e di aver poi nascosto il cadavere, trovato giorni dopo in una valigia. “Io non mi arrendo, andremo in secondo grado e combatteremo per mia figlia” conclude Malayko.