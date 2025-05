L'ex cestista Samuels lascia l'Italia, i vicini tornano a sperare

Silenzio e tranquillità: i condomini di via Valtellina 2 a Milano sperano di poterle finalmente ritrovare. Dopo mesi di incubo, l’ex cestista Samardo Samuels è tornato negli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle una scia di denunce, un divieto di avvicinamento e un arresto per violazione dell’ordinanza. "Eravamo ostaggi dei suoi giochi folli", raccontano gli inquilini. L’atleta giamaicano, 2 metri e 6 di altezza, avrebbe tenuto sveglio l’intero stabile con musica a tutto volume, lanci di bottiglie, insulti e atteggiamenti aggressivi. A spaventare era anche il suo cane corso, Milly, 40 kg di stazza. Ora l’appartamento è in vendita, ma la paura resta: “È casa sua, potrebbe sempre tornare”