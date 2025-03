L'esplosione, il crollo, il salvataggio: "C'è un forte odore di gas" | Il live del nostro inviato

Il nostro inviato, tra i primi ad arrivare sul posto, racconta gli istanti immediatamente successivi al crollo della palazzina a Roma. Nella zona sono subito accorsi i soccorritori: carabinieri, 118 e vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area. Sotto le macerie della palazzina, che hanno sepolto alcune auto parcheggiate, era rimasta anche una persona che è stata estratta viva e non ci sarebbero altre persone coinvolte. Secondo le testimonianze dei presenti, poco prima del crollo si è sentito un grosso boato "come se fosse una bomba", e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas.