L'esercito si addestra tra neve e ghiacci

Un ambiente innevato, freddo, ostile, ad alta quota. È anche su questo terreno che gli uomini del Centro addestramento alpino, truppe di montagna italiane che fanno parte dell'élite delle forze armate, si stanno addestrando per sviluppare le capacità di operare in condizioni difficili, se non estreme. Le truppe alpine hanno un'esperienza di più di un secolo in questo settore, e ora con questo programma - che si inserisce in un più ampio progetto della Difesa - affinano lo sviluppo di tattiche, leadership, sistemi ed equipaggiamenti.