L’Esercito ha scelto Bari e il suo sole per celebrare il 164° anniversario della propria costituzione. Fino al 4 maggio una serie di eventi celebrerà il compleanno della Forza Armata. Inaugurato il Villaggio Esercito, un’area in cui i cittadini si cimentano in diverse attività o ammirano mezzi e tradizioni legate al mondo militare.