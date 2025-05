A meno di una settimana dall'elezione di Leone XIV, l'effetto Papa sul turismo già si fa sentire. Gli americani sono pazzi di Roma e molti verranno in Italia solo per poter vedere il primo Pontefice statunitense della storia. Dall'inizio del Conclave le piattaforme specializzate nel turismo hanno fatto registrare un aumento del 36 per cento delle ricerche di voli e alloggi per Roma da parte di turisti statunitensi.