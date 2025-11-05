Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
pena ridotta a 24 anni

L'avvocato di Alessia Pifferi dopo la sentenza: "Non è quello che speravamo, ma va bene"

"Sono già soddisfatta per il fatto che abbiano riaperto l'istruttoria", aggiunge Alessia Pontenani

05 Nov 2025 - 19:41
01:13 

Dopo la lettura della sentenza d'appello, soddisfazione dall'avvocato di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, che nella sua arringa difensiva aveva chiesto la derubricazione del reato di omicidio e il riconoscimento della seminfermità mentale per la sua assistita. "Alessia aveva lasciato sola sua figlia ma non voleva farla morire - ha commentato -. Non è quello che speravamo, ma va bene, non è comunque una condanna all'ergastolo. Leggeremo le motivazioni". "Sono già soddisfatta - ha concluso - per il fatto che abbiano riaperto l'istruttoria".

alessia pifferi
video evidenza