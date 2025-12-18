L'avvocato dei Poggi: "Convinto della colpevolezza di Stasi"

"Gli accertamenti sono stati fatti, siamo a questo punto, forse sono necessari ma finiscono con lo sconvolgere la vita delle persone". Così l'avvocato Francesco Compagna, che con il collega Gianluigi Tizzoni assiste la famiglia Poggi. Compagna si è detto inoltre "convinto della colpevolezza di Alberto Stasi" e ha ricordato che "per Stasi sarebbe stata comunque praticabile l'ipotesi della richiesta di revisione della sentenza di condanna"