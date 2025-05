L'avvocata del femminicidio di Roua Dani: "Il braccialetto non funziona"

"È un problema non solo per chi si trova ristretto e non riesce a ottenere una misura meno afflittiva, ma anche per le donne che dal braccialetto dovrebbero essere tutelate..."



A parlare è Silvia Lorenzino, una delle avvocate di parte civile nel processo per il femminicidio di Roua Dani, mamma di 37 anni uccisa a Torino dal marito, che doveva essere agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.