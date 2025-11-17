L'assessore sardo che ha frantumato"una vetrata al Mimit: "Poteva andare peggio"

Il video più virale degli ultimi giorni è quello della rovinosa caduta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Emanuele Cani, assessore regionale all'Industria della Sardegna. Tutto accade in un attimo, pochi secondi e l'assessore inciampa, perde l'equilibrio e finisce contro una vetrata, "La carta dei lavoratori", realizzata nel 1932 dal pittore Mario Sironi, sullo scalone d'onore dell'allora sede del ministero delle Corporazioni. Nonostante la violenza dell'urto e il fatto che sia rimasto sospeso per qualche secondo fuori dall'edificio, l'assessore non ha riportato ferite gravi come ha lui stesso confermato a "Diario del giorno" su Rete 4. "Poteva andare molto peggio", ha detto.