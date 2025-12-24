Logo Tgcom24
Elezioni regionali Garlasco Guerra in Medioriente Guerra in Ucraina Grande Fratello Emergenza Clima

Cronaca
camorra

L'arresto del latitante Ciro Andolfi: il "covo" nascosto dietro un termosifone

Le immagini del "covo" trovato dai carabinieri

24 Dic 2025 - 08:55
01:32 
